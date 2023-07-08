ببدلة رقص.. شاهد عروس تصدم الجميع بتصرف غريب على أغنية لأم كلثوم

شهد حفل زفاف غير تقليدي بظهور العروس وهي ترتدي بدلة رقص بدلاً من فستان الزفاف التقليدي، وفاجأت الجميع بأدائها لرقصة على أنغام "انت عمري" لكوكب الشرق أم كلثوم.

عروس ترقص على أغنية لأم كلثوم

انتشر مقطع فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر العريس جالساً على كرسي خشبي، فيما تقف العروس أمامه مرتدية بدلة رقص أبيض عارية.

وفي مفاجأة للجميع، قامت العروس بالرقص على الأغنية الشهيرة وسط تشجيع وتصفيق الحضور.

ولم يتضح في الفيديو المتداول جنسية العريس أو العروس أو مكان إقامة حفل الزفاف، ولكن الفيديو أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت آراء الناس حول هذا الحدث الغير تقليدي.

من جهتها، تناولت بعض التعليقات أن هذا الحفل يجسد تغييرات في الثقافة والعادات الاجتماعية، حيث يبحث بعض الأشخاص عن طرق جديدة للاحتفال بالزواج والتعبير عن أنفسهم بطرق مختلفة عن التقاليد القديمة.

عروس ببدلة رقص

وعلى الرغم من الجدل الذي أثاره هذا الحدث، فإنه يعكس أيضًا التغيرات الاجتماعية والثقافية التي تشهدها المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وكتب أحدهم: “لو الحفل في بلد عربي ما سمح العريس أبدا للظهور بهذا الشكل أمام الجميع”، فيما رجح آخرون أنه في بلد أجنبي خاصة لظهور الحضور بملامح آسيوية.

وعن اختيار لحن أغنية لأم كلثوم، رجح الكثير أنها أجنبية لأن الحركات التي تؤديها لا تتلائم مع اللحن.