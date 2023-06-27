نسخة طبق الأصل من نانسي عجرم.. عروس مصرية تشعل السوشيال ميديا بجمالها| شاهد

شبيهة نانسي عجرم، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو لعروس تظهر فيه خلال استعدادها لحفل الزفاف، وأثارت العروس الانتباه بشدة بسبب شبهها الكبير بالمطربة اللبنانية نانسي عجرم.

عروس مصرية تشبه نانسي عجرم

وتم تداول المقطع بشكل واسع وأثار الكثير من التساؤلات حول حقيقة الفيديو وهل تم اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي أو التلاعب بالصور لتحقيق هذا الشبه الكبير.

ومع ذلك، فقد نفت واحدة من أقارب العروس هذه الاتهامات وأكدت أن العروس جميلة بدون أي عمليات تجميل أو استخدام البرامج لتعديل الصور.

وقد شددت على أن المقطع الذي تم تداوله هو حقيقي وليس مُفبركًا، وتم تصويره خلال استعدادات العروس لحفل زفافها.

من هي العروس شبيهة نانسي عجرم ؟

وقد لاقى هذا المقطع استحسان المتابعين الذين أعربوا عن إعجابهم بجمال العروس وشبهها الكبيرة بالمطربة اللبنانية نانسي عجرم. تصدر هذا المقطع قائمة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار الكثير من الجدل.

ونشرت خبيرة التجميل أكثر من مقطع فيديو العديد من الصور التي تظهر بها العروس عن قرب، وحصد مقطع منهم 2.2 مليون مشاهدة في غضون أيام.