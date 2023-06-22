مع والدها.. نانسي عجرم في ظهور مميز على إنستجرام

شاركت الفنانة نانسي عجرم صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت مع والدها، بكلمات الغزل، وعلق الجمهور على الشبه الكبير الذي يجمعها به.

وأعلنت المطربة اللبنانية نانسي عجرم عن انتهائها من تسجيل أغنية جديدة لموسم الصيف، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.



وأضافت نانسي عجرم خلال لقائها مع برنامج et بالعربي أن الأغنية من المفترض طرحها خلال أيام قليلة من الآن، حيث أنها أغنية إيقاعية تتناسب مع أجواء الصيف.

رسالة نانسي عجرم للجمهور

وحرصت نانسي خلال لقائها بتقديم رسالة شكر لجمهورها بعد تحقيق أغنيتها الشهيرة أه ونص ما يقرب من 200 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير قائلة: أنا حابة أشكر كل جمهوري على هذا الاهتمام والدعم الكبير الذى يدفعني أقدم كل ما هو أفضل خلال الفترة القادمة.

