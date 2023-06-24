نانسي عجرم تنتهي من تسجيل أغنيتين جديدتين

انتهت الفنانة نانسي عجرم، من تسجيل أغنيتين جديدتين لها، مؤخرا، وتستعد لطرحهما خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع الموسم الصيفي.

ونشرت نانسي عجرم صورة لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، من داخل الاستوديو، وعلقت في تغريدة لها قائلة: «انتهيت من تسجيل أغنيتين ، ولا أطيق الانتظار لمشاركة الأغنية الأولى معكم قريبًا! إستعدوا».

ولم تكشف نانسي عجرم، توقيت عرض الأغنيتين الجديدتين، واكتفت بتسويق جمهورها إلى موعد طرح الأغاني.

نانسي عجرم وعزيز الشافعي

أعلنت المطربة اللبنانية نانسي عجرم عن انتهائها من تسجيل أغنية جديدة لموسم الصيف، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وأوضحت نانسي عجرم، خلال لقائها مع برنامج “et بالعربي”، أن الأغنية من المفترض طرحها خلال أيام قليلة من الآن، حيث إنها أغنية إيقاعية تتناسب مع أجواء الصيف.

رسالة نانسي عجرم للجمهور

وحرصت نانسي خلال لقائها على تقديم رسالة شكر لجمهورها بعد تحقيق أغنيتها الشهيرة “آه ونص” ما يقرب من 200 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير قائلة: “أنا حابة أشكر كل جمهوري على هذا الاهتمام والدعم الكبير الذى يدفعني لأقدم كل ما هو أفضل خلال الفترة القادمة”.





أحدث أغاني نانسي عجرم

وأطلقت نانسي عجرم كليب "آخر إصدار" الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" للنجوم ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغني، والذى من المقرر طرحه بدور العرض يوم 24 مايو الجارى.

وقامت نانسي عجرم بمشاركة متابعيها على "إنستجرام" لينك أغنية "آخر إصدار"، والتى تخوض بها أولى تجاربها فى السينما المصرية، بالإضافة إلى كونها أول تعاون لها مع المنتج حمدى بدر "كرافت ميديا"، وهي كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

نانسي عجرم تكسر حاجز المليار

وحققت أغنية “علشانك” لـ نانسي عجرم، نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ مليار مشاهدة عبر موقع “التيك توك”.

أغنية “حبك سفاح” كلمات: شادي نور، و‎ألحان: بلال سرور، و‎توزيع: هاني يعقوب.

أعمال نانسي عجرم

من جهة أخرى، حصدت نانسي عجرم، 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، مقتربة من الـ4 ملايين، بأحدث أغنية لها «150» بعد يوم واحد فقط من طرحها على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتمكنت نانسي عجرم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك من خلال أغنيتها الجديدة “150”.

الأغنية حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد أن تم طرحها منذ ما يقرب من 3 أيام، وهى باللهجة اللبنانية.

وكانت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، طرحت كليب 150 عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”، وتعاونت في الكليب مع المخرجة ليلى كنعان، والذى تم تصويره فى لبنان بعدد من الأماكن المتفرقة هناك.