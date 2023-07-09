استكمال حملة 100 يوم صحة بمراكز شباب دمياط

أقيمت اليوم فاعليات حملة 100 يوم صحة بمركز شباب كفر البطيخ، مديرية الشباب والرياضة بدمياط ، تنفيذا للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ونفذت الحملة برعاية كريمة من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبالتنسيق مع مديرية الصحة بدمياط



الجدير بالذكر أن حملة 100 يوم صحة تقدم الخدمات الصحية و التوعية والتثقيف الصحى عن خدمات مبادرات الصحة العامة التى تقدمها الحملة ،خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، الاعتلال الكلوي) وعمل التحاليل بالمجان .، خدمات دعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة ،خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (سرطان القولون والرئة وعنق الرحم والبروستاتا) .



ويتم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية عن صحة الأم وسوء التغذية والامراض المزمنة والرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية .



وستقام خلال المرحلة المقبلة لفاعليات الحملة بمراكز الشباب التالية بمحافظة دمياط:

الاتنين٢٠٢٣/٧/١٠ مركز شباب دمياط الجديدة إدارة شباب كفر البطيخ .

يذكر أن تنظيم العمل أثناء فاعلية الحملة التى أقيمت اليوم تم بمشاركة مراكز شباب مصر .