عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ديكستر 1.. أول روبوت مصري ينقذك من كوارث الحرائق

ديكستر ١
ديكستر ١

لأول مرة بمصر، نجح طلاب كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى، بجامعة دمياط، من صناعة روبوت، يعمل كحارس للعمارة ، فعاليات تستطيع أن تحمى منزلك  أو شركتك  أو أى منشأة عامه أو خاصة من الحرائق، ليس بواسطه أفراد أمن ولكن عن طريق روبوت، يستطيع  التنقل داخل المنشأه وإرسال رسائل تحذر من وجود حريق.

روبرت يحمى المنشآت من الحرائق 


الفكرة عبارة عن روبوت بيتحرك وبيعمل بالطاقه الشمسيه،  يعمل كحارس  للمنشآت والعمارات  بشعر بالحرائق ويبدأ في إرسال رسايل تنبه بوجود حريق بالمنشاه  وساهم جدا في المراقبه الليليه للمنشآت  ويشحن نفسه بنفسه بالشمس وبيتعرف على الاشخاص الذى اعتاد رؤيتهم ويقوم بالتحية لهم.

الروبوت يعمل بالطاقة الشمسية 

تقول المهندسه ماجى البنهاوى، مهندسه وصاحبه فكرة الروبوت بكليه الذكاء الاصطناعى بجامعة دمياط،  أنها قامت ومعها فريق بكليه الحاسبات والذكاء الأصطناعى بجامعه دمياطى صنعوا  ديكستر  وان وحاليا يقوم بصنع ديسكتر 2.

34 سفينة في بوغاز ميناء دمياط

وأوضحت أن الروبوت  يعمل بنظام الطاقه الشمسيه ويقوم بشحن نفسه بنفسه كمان أنه يرسل رسالة فور تلقيه استشعار بوجود حريق.

أطلقوا عليه بواب العمارة 

وأضافت أنهم اطلقو عليه بواب العمارة لأنه يقوم بمهام حارث العقار أو المنشآت وأيضا يتحرك فور استشعاره بالحريق.

وتابعت أنها وبمعاونة فريق العمل بكلية الحاسبات والذكاء الأصطناعى بجامعة دمياط، بصنع ديكستر  ٢ ويستغرق الإنتاج مايقرب من ٧ أشهر إلى ٩.

https://fb.watch/lzbvXCcf37/?mibextid=Nif5oz

 

دمياط الحاسبات و الذكاء الاصطناعى الطاقة الشمسية العقار الذكاء الاصطناعي بالطاقة الشمسية أول روبوت طاقة الشمس كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أوائل الدبلومات الفنية 2023.. 29 طالبا على مستوى الجمهورية معظمهم «بنات»

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

إيقاف نجم منتخب مصر 6 أشهر بسبب المنشطات

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

البنات كسبت.. 22 طالبة في قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

تفاصيل لأول مرة.. أمريكا توبخ أوكرانيا بسبب تفجير "نورد ستريم"

فرنسا.. إشعال النار في 80 سيارة خلال أعمال الشغب

البحرية البريطانية تعلن تعرض ناقلة نفط بالخليج لإطلاق نار

خلال مؤتمر نتيجة الدبلومات الفنية 2023|حجازي : طورنا التعليم الفني

ماذا تريد الصين وكوريا الجنوبية من المحادثات الأمنية الأولى منذ أربع سنوات؟

زجاجة الماء بـ200 جنيه|جوري بكر تستغيث من الساحل الشرير.. وهذا أول تحرك رسمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زجاجة الماء بـ200 جنيه|جوري بكر تستغيث من الساحل الشرير.. وهذا أول تحرك رسمي

تطير في السماء.. شاهد|سيارة كهربائية جديدة تلفت الأنظار وهذا سعرها وموعد طرحها

شيف يثير جدلا بطهيه تمساحا كاملا في المكسيك.. ومعلقون: مهدد بالسجن

تخص مجسما خشبيا.. حقيقة إحراق المتظاهرين برج إيفل وسبب تسريب الخبر

فيديو

سطلانة تغزو العالم..أغنية الأهلي تحلق في سماء قطر وإسبانيا والمغرب وهندسة طنطا «فيديوجراف»

أمام سفارتها ببريطانيا.. إشعال النار في علم السويد ردا على واقعة حرق المصحف

اتشتمت ولن اعتذر.. أحمد سعد يكشف الحقيقة الكاملة في أزمة تونس

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ