ديكستر 1.. أول روبوت مصري ينقذك من كوارث الحرائق

لأول مرة بمصر، نجح طلاب كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى، بجامعة دمياط، من صناعة روبوت، يعمل كحارس للعمارة ، فعاليات تستطيع أن تحمى منزلك أو شركتك أو أى منشأة عامه أو خاصة من الحرائق، ليس بواسطه أفراد أمن ولكن عن طريق روبوت، يستطيع التنقل داخل المنشأه وإرسال رسائل تحذر من وجود حريق.

روبرت يحمى المنشآت من الحرائق



الفكرة عبارة عن روبوت بيتحرك وبيعمل بالطاقه الشمسيه، يعمل كحارس للمنشآت والعمارات بشعر بالحرائق ويبدأ في إرسال رسايل تنبه بوجود حريق بالمنشاه وساهم جدا في المراقبه الليليه للمنشآت ويشحن نفسه بنفسه بالشمس وبيتعرف على الاشخاص الذى اعتاد رؤيتهم ويقوم بالتحية لهم.

الروبوت يعمل بالطاقة الشمسية

تقول المهندسه ماجى البنهاوى، مهندسه وصاحبه فكرة الروبوت بكليه الذكاء الاصطناعى بجامعة دمياط، أنها قامت ومعها فريق بكليه الحاسبات والذكاء الأصطناعى بجامعه دمياطى صنعوا ديكستر وان وحاليا يقوم بصنع ديسكتر 2.

وأوضحت أن الروبوت يعمل بنظام الطاقه الشمسيه ويقوم بشحن نفسه بنفسه كمان أنه يرسل رسالة فور تلقيه استشعار بوجود حريق.

أطلقوا عليه بواب العمارة

وأضافت أنهم اطلقو عليه بواب العمارة لأنه يقوم بمهام حارث العقار أو المنشآت وأيضا يتحرك فور استشعاره بالحريق.

وتابعت أنها وبمعاونة فريق العمل بكلية الحاسبات والذكاء الأصطناعى بجامعة دمياط، بصنع ديكستر ٢ ويستغرق الإنتاج مايقرب من ٧ أشهر إلى ٩.

https://fb.watch/lzbvXCcf37/?mibextid=Nif5oz