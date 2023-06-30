34 سفينة في بوغاز ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 1 سفينة، بينما غادر 3 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة 4060 طن كلينكر كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27937 طن تشمل : 7717 طن ذرة و 13500 طن قمح و 6720 طن بضائع متنوعة .

وأوضح البيان أان حركة الصادر من الحاويات 379 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 50 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4039 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 159107 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 210188 طنًا .

كما غادر 3 قطار بحمولة إجمالية 3887 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 291 شاحنة .