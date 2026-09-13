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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سفير بريطانيا بالقاهرة: مصر شريك أساسي في الحفاظ على فرص حل الدولتين

السفير
السفير

قال مارك برايسون-ريتشاردسون، السفير البريطاني لدى مصر، إن المملكة المتحدة تؤمن بإمكانية تحقيق حل الدولتين، لكن ذلك يتطلب التحرك بسرعة، في ظل التهديدات الكبيرة التي تواجه هذا الحل.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن بريطانيا اتخذت هذه الإجراءات بشكل منفرد، وبالتعاون مع أطراف دولية أخرى، بهدف الحفاظ على فرص قيام الدولة الفلسطينية وضمان مستقبل حل الدولتين.

وأشار إلى أن مصر لطالما كانت من أكبر الداعمين والمؤيدين للجهود الرامية إلى تحقيق السلام، مؤكدًا ترحيب المملكة المتحدة بالموقف المصري الداعم لهذه الإجراءات، بالتنسيق مع مجموعة الثماني، وهو ما يعكس مستوى التنسيق الدولي وأهمية الدور المصري، بالنظر إلى قوة صوتها وتأثيرها في المنطقة.

وأوضح أن هناك تعاونًا واسعًا بين مصر والمملكة المتحدة في هذا الملف، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية البريطاني أجرى اتصالات مباشرة مع نظيره المصري لبحث قضايا المستوطنات وقطاع غزة، كما زار مصر بالفعل.

وأكد ضرورة استمرار التواصل الوثيق مع الشركاء المصريين، لافتًا إلى وجود ملفات أخرى تتشارك فيها مصر وبريطانيا، ما يستدعي تعزيز التنسيق والعمل المشترك على الساحة الدولية، بهدف التوصل إلى أفضل السبل لإطلاق مسار سياسي يقود إلى السلام، بالتعاون مع مصر ومختلف الأطراف في منطقة الشرق الأوسط.

بريطانيا سفير فلسطين

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