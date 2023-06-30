ضبط 32 مخالفة| حملة تموينية مكبرة على المخابز والمطاعم بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملة مكثفة ثانى أيام عيد الاضحى المبارك حيث قامت المديرية بالمرور على الأسواق والمحلات العامه والمخابز المدعمه بنطاق قرى مركز دمياط بكل من العنانية والشعراء وعزل النهضه والخلفية واولاد حمام والبصارطه.

أسفرت الحملة عن ضبط عدد ٣٢ مخالفة تموينيه منها عدد 10 مخابز فى حالة إنتاج خبز ناقص الوزن بمتوسط عجز فى الرغيف يتراوح مابين ٨ إلى ١٥ جراما ومخبز أخر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز أخر لعدم الإنتاج الفعلى والقيام بالضرب الوهمى على ماكينة التوزيع ، بالأضافة إلى مخبزين آخرين أحدهما لتجميع ٥ شيكارة والآخر للتصرف فى ٩ شيكارة خارج منظومة الإنتاج وفى غير الغرض المخصصة من أجله ويستحق عنها سداد فروق أسعار لصالح هيئة السلع التموينية تقدر بمبلغ ١٦٣ الف جنيه .

كما تم ضبط عدد ١٠ محضر عدم أعلان عن الاسعار بالمحلات العامه وعدد ٨ محضر مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهادة صحيه تؤكد خلو حاملها من الأمراض المعديه فضلا على إعدام ٥٩ كجم دهون مخزنة غير صالحة للاستهلاك الأدمى والتحفظ على ١٢ عبوة عسل ابيض غير مدون عليها بيانات التعبئة أو الإنتاج أو الصلاحية وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحاضر الخاصه بها .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامه خلال فترة الأعياد لحماية المواطنين من الغش والتدليس والمغالاه.