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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروعات تسويقية للمنتج الدمياطى لطلاب الذكاء الاصطناعي

طلاب دمياط
طلاب دمياط

كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة دمياط، تتميز عن باقي الكليات بجامعة دمياط   حيث أن الطلاب  بها يبدعون  دائما  ومشروعات التخرج الخاصة بهم تهدف لخدمه المجتمع الدمياطى والتسويق للمنتج الدمياطى .


 ١١ مشروع تخرج مبتكر  لطلاب الذكاء الاصطناعى  
 تم مناقشة ١١ مشروع تخرج من مشروعات التخرج للدفعة الأولى للكلية وذلك لعدد 102 طالب ، حيث تم مناقشة المشروعات المقدمة من الطلاب المتوقع تخرجهم هذا العام في برامج علوم الحاسب ،تكنولوجيا المعلومات ، نظم المعلومات وقام كل طالب بعرض مشروعه.

افكار مبدعه لخدمه المجتمع الدمياطى 
التقت" صدى البلد " مع  الدكتور وائل عبد القادر عوض عميد الكلية ، والذى أكد أن المشروعات 
المقدمة من الطلاب  بنيت على أفكار مبدعة تتعلق بخدمة المجتمع الدمياطى وخاصة في مجالات تسويق الاثاث الدمياطي عن طريق برامج مصممة لذلك بطريقة بسيطة وتتناسب مع العملاء في أنحاء العالم ،ترجمة لغة الإشارة الى نص - بوابة الجامعة الذكية – متجر أثاث يعتمد على تكنولوجيا الواقع المعزز – منصة العمل الحر للحرف الدمياطية – المرشد الدمياطى نظام بيع و تأجير العقارات بتقنية الواقع االفتراضى – الرعاية الطبية المتكاملة عن بعد.

 


دعم الجامعه للطلاب ساعد على الابتكار
كما أوضح  أن الجامعة ممثلة في الدكتور  السيد محمد دعدور رئيس الجامعة و الكلية دائما  تقدم كافة الدعم لأبنائنا الطلاب ، حيث قامت الكلية ب تجهيز مجموعة من المعامل المتخصصة مثل معمل ) معمل الإبتكارات – معمل الواقع الافتراضي والمعزز – معمل الذكاء الاصطناعي – معمل الروبوتات – معمل الأمن السيبراني – معمل المعلوماتية الطبية –معمل الأنظمة المدمجة – معمل ورشة العمل، والتي من خلالها يستطيع الطالب البدء في تنفيذ  المشروعات.


 وأوضح أنه قد  حضر مناقشة مشروعات التخرج بحضور   الدكتور إبراهيم محمود الحناوى عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق ) الأسبق  و الدكتور إبراهيم فتحى معوض  عميد كلية الذكاء الاصطناعى –جامعة المنصورة الجديدة.

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