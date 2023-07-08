ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن بينما غادر نفس العدد ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .





وبحسب بيان أصدره الميناء، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 44227 طن تشمل : 200 طن مولاس و 1000 طن حديد و 12430 طن كلينكر و 13350 طن يوريا و 4203 طن رمل و 13044 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45644 طن تشمل : 304 طن خشب زان و 1855 طن ابلاكاش و 667 طن صودا و 4877 طن فول صويا و 4800 طن فول و 1000 طن عدس و 3600 طن خردة و 14068 طن قمح و 13478 طن ذرة و 995 طن أرز .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 351 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 232 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2323 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 171081 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 231655 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3841 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3457 شاحنة .