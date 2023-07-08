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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي سوهاج يعلن تشكيل الجهاز الجديد برئاسة الحكيم

صدى البلد

استقر مسئولو مجلس إدارة نادي سوهاج علي ومصطفي الحكيم المدير الفنى للفريق الأول علي تشكيل الجهاز المعاون للمدير الفنى بالموسم الجديد .

 

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد كالآتى:
مصطفى الحكيم مديرا فنيا
محمد الضمراني . مدربا عاما
 محمد خلف . مدرب حراس مرمي 
مؤمن زكريا.  مديرا اداريا 
د حسام القاضي.  اخصائي تأهيل وإصابات ملاعب 
د احمد  عطا  اخصائي تأهيل واصابات ملاعب .
 

 

وشهد الاجتماع استعراض الخطة المستقبلية لنادي سوهاج من أجل العودة من جديد لسابق عهده ،ووعد بذلك المدير الفنى  مصطفي الحكيم  مثلما كان صاحب  صعود نادى طهطا للقسم الثاني في الموسم الماضي .


وأبدي الحاج أحمد جابر ابو الوفا ودكتور محمد حسنى ثقتهم الكبيرة في مصطفى الحكيم وجهازه المعاون بالكامل
ومن جانبه طالب الحكيم جماهير سوهاج الوفية بالمساندة من أجل عودة النادى لسابق عهده. 

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