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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيمن الشيوى عضوا بلجنة التحكيم لأفلام الطلبة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

خلال اللقاء
خلال اللقاء

أعلنت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب، في دورته الأولى مشاركة الفنان الدكتور أيمن الشيوى، أستاذ التمثيل بأكاديمية الفنون، عضوا بلجنة التحكيم الثلاثية لأفلام الطلبة، والمقرر أن تقام في الفترة من 21 الي 27 سبتمبر المقبل، برئاسة الكاتب و السيناريست محمد الباسوسي.

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ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان، كلمة الدكتور أيمن الشيوى، والذي أعرب عن سعادته بالمشاركة كعضو لجنة تحكيم بمسابقة افلام الطلبة بالمهرجان في دورته الأولي، بالإضافة إلي المشاركة في بعض ورش التمثيل المقامة علي هامش الفعاليات.

يشار إلي أن الدكتور أيمن الشيوي، الأستاذ بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، يشغل منصب مديرًا للمسرح القومي التابع للبيت الفني للمسرح.

من جانبه أكد الكاتب و السيناريست محمد الباسوسي، أهمية أن تثقل الموهبة بالدراسة، مشيرا إلي أن المستفيد من تحقيق هذه المعادلة المحب لفن التمثيل.

ووعد الباسوسي بالاعلان عن عدة مفاجأت خلال الفترة القليلة المقبلة في إطار الاستعدادات علي قدم وساق لتنظيم دورة مميزة لمهرجان سينما الشباب المقام بمدينة الغردقة، مشيرا إلي الاعلان تباعا عن باقي أعضاء اللجنة الثلاثية لمسابقة افلام الطلبة.
 
أضاف الباسوسي، أن المهرجان ينظم فعاليات سينمائية شبابية عديدة من مسابقات وورش لصناعة الأفلام من سيناريو وتصوير وإخراج وندوات وأن الشباب يمثلون الجزء الأكبر فيها من حيث التنظيم والمشاركة فيها.

ويشكل المهرجان خطوة رئيسية في تقديم الفرص للمواهب الشابة وأنه سيتم إطلاق منصة لدعم النماذج ومشروعات الأفلام  المتميزة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وإستضافة العديد من المواهب للمشاركة وحضور الفعاليات .

عن المهرجان


ترعاه وزارة الثقافة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو.

تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام

تقام دورته الأولي في الفترة من 21 وحتي 27 سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة ، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد، والأكاديميات السينمائية المتخصصة.

ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يشارك ويدعم فكرة الحفاظ علي البيئة.

السيناريست محمد الباسوسي مهرجان الغردقة لسينما الشباب مهرجان الغردقة محافظ الإسماعيلية محمد الباسوسي

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