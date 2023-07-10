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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس مع الشغل.. عقوبة إلحاق الضرر بالحيوانات الضالة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يتجه الكثير من المواطنين شباب كانوا أم أطفال إلى إيذاء الحيوانات والكلاب الضالة في الشوارع ، ولا يعلمون أنهن بذلك يعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية. 

في هذا الصدد، نصت المادة 355 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا، وكل من سم حيوانًا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.

 

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 ويجوز جعل الجاني تحت الملاحظة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرا".

الحيوانات الكلاب الضالة قانون العقوبات

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