محلية النواب: ملف الكلاب الضالة خطير جدًا وتعذيب الحيوانات عقوبته غرامة وحبس

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان لا يعدل أو يناقش خلال الفترة الحالية اصدار قوانين بخصوص حيازة الحيوانات والكلاب، مفيدا بأن البرلمان أصدر قرار لحيازة وتنظيم الحيوانات الخطرة والكلاب، والقانون صدر منذ فترة قصيرة، وكان لابد أن يكون هناك قناعة بين البرلمان وجمعيات الرفق بالحيوان والحكومة.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن القانون ألزم جهة الإدارة بالتعامل مع ملف الكلاب الضالة وفقًا للمعايير والمواثيق الصادر من المنظمات الدولية المتخصصة لحقوق الحيوان، وهذا الملف خطير جدًا، مضيفًا: "الكلاب المملوكة للأشخاص أصبح بها اهتمام أكبر.. بالأخص بعد الأحداث المتكررة خلال الفترة الماضية".

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه وصل لهم طلب إحاطة من جنوب سيناء بخصوص الكلاب، وفوجئ أن هذا الطلب أخذ ساعة من المناقشات في البرلمان وتم الانتباه لهذا الموقف وكان لابد من التصدي لها، متابعًا: "تم تجريم انماط التعذيب للحيوان.. وأي تصرف بخلاف هذا الأمر هو تجاوز من أي شخص، والجزاء هو غرامة وتصل إلى الحبس.