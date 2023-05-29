36 ألف جنيه..خطة النواب عن ضريبة الدمغة: قانون شامل بما يرضي الله

علق ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على موافقة مجلس النواب على مشروع بتعديل قانون ضريبة الدمغة.

وقال ياسر عمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم":"القانون يستهدف رفع رفع الحد الأدنى للإعفاءات الضريبية ".

وأضاف :" تم رفع الحد الأدنى في الإعفاءات الصريبية على الدخل من 24 الف جنيه لـ 36 الف جنيه ".

وأكمل ياسر عمر :" بهذا التعديل يتم توفير مبالغ للمواطن الذي يتم حسابه ضريبيا على الدخل ".

ولفت عمر :" التعديل ضم مكافآت لمن يرشد عن قضايا التهرب الضريبي"، مضيفا:" قانون ضريبة الدخل شامل بما يرضي الله".