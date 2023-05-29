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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

36 ألف جنيه..خطة النواب عن ضريبة الدمغة: قانون شامل بما يرضي الله

مجلس النواب
مجلس النواب

علق ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على موافقة مجلس النواب على مشروع بتعديل قانون ضريبة الدمغة.

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وقال ياسر عمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم":"القانون يستهدف رفع رفع الحد الأدنى للإعفاءات الضريبية ".

وأضاف :"  تم رفع الحد الأدنى في الإعفاءات الصريبية على الدخل  من 24 الف جنيه لـ 36 الف جنيه ".

 

وأكمل ياسر عمر :"  بهذا التعديل يتم توفير مبالغ للمواطن الذي يتم حسابه ضريبيا على الدخل ".

ولفت عمر :" التعديل ضم مكافآت لمن يرشد عن قضايا التهرب الضريبي"، مضيفا:" قانون ضريبة الدخل شامل بما يرضي الله".

ضريبة ضريبة الدمغة ضريبة الدخل مجلس النواب اخبار التوك شو

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