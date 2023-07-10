عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

تحرك مصري بشأن السودان .. ماذا تقدم القاهرة مع دول الجوار لحل الأزمة؟

الأزمة السودانية
الأزمة السودانية

يشهد السودان، منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ما أدى إلى أكثر من 2800 قتيل ونزوح حوالي 2.8 مليون شخص، لجأ من بينهم 600 ألف إلى دول الجوار السوداني، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، وكان أكثر الأعداد نزوحا إلى مصر وتشاد.

اجتماع القاهرة لدول الجوار السوداني

وانطلاقا من الدور المصري الإقليمي، تستضيف القاهرة، الخميس المقبل، اجتماعا لـ دول الجوار السوداني، لبحث سبل تسوية الأزمة السودانية والصراع الدائر بين الجيش السوداني، وميليشيا الدعم السريع.

وأكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة السودانية وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق، سوف تستضيف مصر في 13 يوليو الجاري، مؤتمر قمة دول جوار السودان.

قمة دول الجوار.. تحرك مصري عاجل لاتخاذ خطوات لحقن دماء الشعب السوداني

آخرها قمة دول الجوار.. برلماني يثمن الدور المصري لتهدئة الأوضاع في السودان

وأضاف فهمي، في بيانه، أن اجتماع دول الجوار السوداني، في مصر يأتي أيضا لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة، وأيضا حقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

ماذا تقدم القاهرة لحل الأزمة؟

في هذا الصدد، قال السماني عوض الله، رئيس تحرير جريدة الحاكم نيوز السودانية، إن الاجتماع الذي دعت إليه مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدور الجوار السوداني، الخميس المقبل بالقاهرة، اجتماع مهم جدا، في مسار حل الأزمة السودانية، نظرا للكثير من المعطيات أهما أن دول الجوار السوداني، سواء مصر أو جنوب السودان وباقي الدول الأخرى، تعرف المشكلات الحقيقية التي يعاني منها السودان، وسبل تقديم الدعم والحلول لطرفي الصراع.

وأضاف عوض الله، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن دول الجوار السوداني، حريصة جدا على الوصول إلى تسوية للأزمة السودانية، والتي أثرت ولا تزال تؤثر بشكل كبير على هذه الدول ذات الحدود المفتوحة مع السودان مثل مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، حيث فر العديد من المواطنين إلى هذه الدول، ما شكل عبئا اقتصاديا إضافيا، وبالتالي هذه الدول يمكن أن تقدم رؤى واضحة ومبادرة لحل الأزمة السودانية، خاصة وأن دول الجوار السوداني مقبولة جميعا للحكومة السودانية والحركات الأخرى وقوات الدعم السريع.

بشير عبدالفتاح يكشف سبب غياب مبادرة دولية لحل الأزمة السودانية

أشاد بتعامل مصر معها.. رئيس البرلمان العربي يدعو الأطراف السودانية لإنهاء الأزمة

وأوضح رئيس تحرير جريدة الحاكم نيوز السودانية، أن اجتماع القاهرة لدول الجوار السوداني، نقطة مهمة جدا في عملية حل الأزمة السودانية، مشيرا إلى أن هذه الدول يمكن أن تقدم الكثير من الحلول السياسية وأن يفضى الاحتماع إلى وقف لنزيف الحرب التي تدور في السودان، ويمكن أن تدعو هذه الدول لحوار وحل سياسي بمشاركة جميع المكونات السياسية والمدنية والعسكرية، في السودان، وأن تعتمد في بيانها الختامي، وتؤكد على ما خرجت به القمة العربية حول ضرورة عدم التشديد والتأكيد على وحدة السودان ووحدة أراضيه.

بيان القمة العربية بشأن السودان

كانت القمة العربية الـ32 والتي عقدت في جدة، أكدت على أهمية الحلول السياسية في كل من السودان واليمن ومواصلة تكثيف الجهود العربية لمساعدة سوريا والرفض التام لتشكيل ميليشيات وجماعات مسلحة خارج نطاق الدولة، وأكد البيان الختامي للقمة فيما يخص الأزمة السودانية على النقاط التالية:

  • نتابع باهتمام تطورات الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيقة، ونعرب عن بالغ قلقنا من تداعيات الأزمة على أمن وسلامة واستقرار دولنا وشعوبنا.
  • نؤكد على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة على مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين.
  • اعتبار اجتماعات جدة بين الفرقاء السودانيين خطوة مهمة يمكن البناء عليها لإنهاء هذه الأزمة، وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان وحماية مقدرات شعبه.
الجوار السوداني دول الجوار السوداني السودان الأزمة السودانية اجتماع القاهرة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

خالد الغندور يعترف بقصة حب قديمة مع فنانة.. وردّ صادم منها

موضوعات متعلقة

آخرها قمة دول الجوار.. برلماني يثمن الدور المصري لتهدئة الأوضاع في السودان

صلاح حليمة: دعوة مصر لمؤتمر قمة دول الجوار تنعكس إيجابا على وحدة السودان

بشير عبدالفتاح يكشف سبب غياب مبادرة دولية لحل الأزمة السودانية

قمة دول الجوار.. تحرك مصري عاجل لاتخاذ خطوات لحقن دماء الشعب السوداني

الأزمة السودانية والتعاون الاقتصادي.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لـ أنجولا

ترشيحاتنا

مصر والبحرين تبحثان خلق منتج سياحي مشترك

عذّب قطة ورماها حيّة للكلاب تاكلها.. غضب بسبب كاشير بمتجر شهير بالقاهرة

بلومبيرج الشرق: "أكتيس" البريطانية تقترب من الاستحواذ على محطات رياح في مصر

بعد محادثات بايدن.. بريطانيا تكشف مفاجأة بشأن تزويد أمريكا لأوكرانيا بالذخائر العنقودية

بحضور رئيس الوزراء.. تفاصيل أعمال تطوير منظومة إدارة الري والصرف بسيوة

هل السُنة من كلام الله أم القرآن فقط؟.. علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدموع .. مصطفى قمر يشيع جثمان عمته في الإسكندرية | شاهد

بعد ظهور تطبيق ثريدز…ماذا يفعل إدمان السوشيال ميديا بصحتك ؟ مفاجأة

طريقة عمل فطيرة التفاح بأسهل الخطوات

ورد أحمر وهدية وفلوس.. شاب يحتفل بالطلاق بطريقة غريبة| شاهد

فيديو

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

معتزة بدور معملتش غيره| انتصار تثير الجدل بالهجوم على لقاء الخميسي.. فيديو

قرار جديد ضد المتهم بدهس صيدلانية القاهرة الجديدة.. فيديوجراف

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ