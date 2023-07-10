عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

آخرها قمة دول الجوار.. برلماني يثمن الدور المصري لتهدئة الأوضاع في السودان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن استضافة مصر لقمة دول جوار السودان، تعكس الدور المحوري لمصر في إيجاد حل في أسرع وقت لهذه القضية التي باتت تؤرق الشعب السوداني، وتقف حقه المشروع في العيش في أمن والتطلع لمستقبل أفضل.

وأضاف "خليل"، في تصريحات له، أن مصر تتطلع من خلال تلك القمة إلى وضع حلول فاعلة بالمشاركة مع دول الجوار، للأزمة السودانية، بالشكل الذي يمثل وقفًا فوري ودائم للإقتتال القائم حاليا بين العناصر السودانية، وتسوية الزمة السودانية وفقًا للمعايير الإقليمية والدولية.

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن مصر تقوم بدور كبير في تهدئة الأوضاع في السودان، وذلك منذ اندلاع الاشتباكات هناك، وقد تنوع دورها ما بين التنسيق بين العناصر السودانية لوقف الاقتتال، أو استضافة النازحين السودانيين واستضافتهم باعتبارهم ضيوف مصر كما أشار الرئيس السيسي في تصريحات، ليصل عددهم إلى 9 ملايين شخص سوداني إلى الآن.

ونوه النائب عبد الوهاب خليل بأن السودان يمثل الأمن القومي المصري إلى حد بعيد، واستقرار السوداني وأمنه جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر، لذلك يأتي حريص الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

مصر السودان قمة دول جوار السودان النائب عبد الوهاب خليل مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

خططوا لاستهدافه بشارع الهرم| الكشف عن تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام.. والسبب “الإرهابي”

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

بسبب الأهلي | شقيق إمام عاشور يثير الجدل بـ فيديو عن الزمالك

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

إعلامي: الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

لطلاب الثانوية 2023 .. 8 برامج دراسية متميزة بآثار عين شمس

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

مرتفع جوي | بشرى من الأرصاد بشأن أجواء الصيف في يوليو وأغسطس

تنبيه عاجل من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة قبل خوض اختبارات القدرات 2023 .. "خاص"

فرمان برتغالي .. قرار جديد بشأن حكام قمة الأهلي والزمالك

شِربوا مع بعض وخنقه| طالب إعدادي يدفع حياته ثمن خيانة صديقه بحيلة شيطانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقعة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فوائد المانجو

كل ماتكبر تحلى.. بلية بطلة فيلم العفاريت بعمر 36 عاما.. شاهد

هبة قطب تكشف طرق انتعاش العلاقة الزوجية بعد سن الخمسين

فوتوشوب.. ناقد موضة يهاجم أصالة بسبب فستانها في المغرب

فيديو

قرار جديد ضد المتهم بدهس صيدلانية القاهرة الجديدة.. فيديوجراف

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ