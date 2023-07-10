أخبار الفن.. مصطفى قمر يشيع جثمان عمته في الإسكندرية.. رامي صبري: أنا لو عندي مشاكل نفسية هقعد عمرو مصطفى في البيت

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

أعلن الفنان مصطفى قمر وفاة عمته عبر حسابه بتطبيق إنستجرام وكتب :"البقاء لله "انا لله وانا اليه راجعون" توفت الي رحمة الله عمتي الغالية السيدة الفاضلة امي الثانية/عواطف محمد حسن قمر ربنا يجعل مأواها الجنة ادعوا لها بالرحمة والعفو والمغفرة".

وشيع الفنان مصطفى قمر جثمان عمته منذ قليل من مسجد العمرى بمنطقة اللبان بمحافظة الإسكندرية.

رد المطرب رامي صبري، على اتهام الفنان عمرو مصطفى له بسرقة لحن أغنيته "رقصة"، قائلا: "أنا مبحبش أتكلم عن زملائي بشكل سلبي، وعمرو المفترض إنه عشرة كبيرة وصديق واحنا أصحاب وعلشان فيه بيني وبينه عشرة مش هرد بطريقته اللي معجبتنيش واللي اتهمني فيها بالسرقة".

وأضاف رامي صبري خلال لقائه ببرنامج "أجمد 7"، المذاع على إذاعة "نجوم إف إم": "مش رامي صبري اللي يسرق لحن ولو هو يعرفني كويس مش هيتهمني الاتهام ده ممكن يكون فيه توارد أفكار وفيه 10 ألحان ممكن يكون فيهم جملة شبه التانية ومرة عملت أغنية لعامر منيب اسمها ده مكنش حب وهندم ليه، بعدها بسنة عمل عمرو دياب أغنية الملحن بتاعها محمد يحيى أغنية ريحة الحبايب، والاتنين نفس الشكل، وده مش عيب ومطلعتش ساعتها وقلت هتخانق مع محمد يحيي وارفع عليه قضية".

كشفت الفنانة مشيرة إسماعيل عن كواليس طفولتها ، وأصول عائلتها ، وذلك في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد .

حيث قالت مشيرة إسماعيل : والدتي كانت من أصول تركية، ولكنها عاشت في مصر طيلة حياتها، حيث قامت أسرتها بالمجيء إلى مصر استقروا في الإسكندرية، ثم تزوجت من والدي وعاشت بشكل دائم في القاهرة، في الحقيقة أنها كانت رسامة بارعة.