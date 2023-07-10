مشيرة إسماعيل: هاني شاكر وبوسي كانوا زملائي في جنة الأطفال ..ووالدتي أصولها تركية

كشفت الفنانة مشيرة إسماعيل عن كواليس طفولتها ، وأصول عائلتها ، وذلك في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد .

حيث قالت مشيرة إسماعيل : والدتي كانت من أصول تركية، ولكنها عاشت في مصر طيلة حياتها، حيث قامت أسرتها بالمجيء إلى مصر استقروا في الإسكندرية، ثم تزوجت من والدي وعاشت بشكل دائم في القاهرة، في الحقيقة أنها كانت رسامة بارعة.

وتابعت مشيرة إسماعيل : في الحقيقة لم نكن نخطط لهذا الأمر، فحياتي كلها كانت عن طريق الصدفة، ففي البداية وجدت أن المدرسة تطلبني للمشاركة في فريق الجمباز وقد حصدت بطولات للمدرسة، ومشاركتي في برامج الأطفال جاءت بعدما شاهدتني المخرجة وفاء صادق في إحدى البطولات وطلبت مني ومن شقيقتي الانضمام إلى برنامج ماما سميحة، ثم شاهدني مصمم الراقصات كمال نعيم في برنامج ماما سميحة، وضمني إلى الفرقة القومية التى كان يتولاها مدرب روسي.

وعن زملائها في برنامج جنة الاطفال : هناك العديد من الفنانين مثل الملحن الراحل رياض الهمشري وهاني شاكر وبوسي ونورا وصفاء أبو السعود وعزة كمال وإجلال زكي .