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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نموذج إسرائيل.. إعلان مفاجئ من المستشار الألماني بشأن الضمانات الأمنية لـ أوكرانيا

المستشار الألماني
المستشار الألماني

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الإثنين، إن اقتراح الولايات المتحدة بتقديم ضمانات أمنية على غرار إسرائيل لأوكرانيا هو واحد من عدة خيارات تجري مناقشتها.

وأوضح شولتس، أن “المحادثات بشأن القضية لم تنته بعد”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي هو في طريقه إلى ليتوانيا، إن واشنطن مستعدة لتوفير الأمن لأوكرانيا في قالب ما تقدمه لإسرائيل: "الأسلحة التي يحتاجونها، والقدرة على الدفاع عن أنفسهم”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وافق على قبول أوكرانيا في الحلف دون تنفيذ خطة عمل العضوية “ماب”.

وكتب كوليبا، في تغريدة على “تويتر”، "أرحب بهذا القرار الذي طال انتظاره، والذي يقصر طريقنا إلى الناتو. هذه أيضا أفضل لحظة لتوضيح مسألة دعوة أوكرانيا لتصبح عضوا".

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وفي منتصف يونيو، ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلا عن مصادر أمريكية، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منفتح على إلغاء آلية خطة عمل العضوية (ماب) لكييف، والتي تعتبر واحدة من العقبات التي تحول دون انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

الولايات المتحدة إسرائيل أوكرانيا شولتس المستشار الألماني

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