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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة صادمة بشأن هدف ألمانيا وبولندا في حرب أوكرانيا

روسيا وألمانيا
روسيا وألمانيا

ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، نقلا عن دبلوماسي ألماني كبير لم تذكر اسمه، أن برلين ليست مهتمة بفكرة تحقيق بولندا لهزيمة موسكو في صراعها مع كييف، والتي تقوم على أمل تفكك كامل لـ روسيا.

وقالت الصحيفة، “أوضح دبلوماسي ألماني كبير أن حديث بولندا عن الحاجة إلى هزيمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الكاملة يرجع إلى الأمل في أن روسيا قد تتفكك في نهاية المطاف.. هذه فكرة لا تهتم بها برلين".

وأوضحت أن “رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو تهدد بتقسيم الحلف، الذي تشكل فيه معسكران بالفعل”.

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وأضافت: “الأول يشمل بولندا ودول البلطيق، ويدعو أوكرانيا للانضمام إلى التحالف في أقرب وقت ممكن، والثاني بقيادة الولايات المتحدة وألمانيا، الذين يريدون إبطاء العملية وتعزيز أشكال أخرى من الضمانات الأمنية لكييف”.

وأكدت أن ”الحكومتان الأمريكية والألمانية أكثر حذرا بشأن أهداف الحرب وضمان السلام".

روسيا برلين موسكو كييف أوكرانيا

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