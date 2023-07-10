غادروا فورا.. قرار عاجل من أوكرانيا بإخلاء سكان من المناطق الشمالية

أمرت الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة سومي شمال أوكرانيا بإخلاء المناطق الحدودية وسط استمرار القصف عبر الحدود.

وقال فولوديمير أرتيوخ، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في سومي، إن “إجلاء سكان منطقة سومي من منطقة الخمسة كيلومترات هو ضرورة طال انتظارها لفترة طويلة”.

وأدى القصف إلى تدمير واسع النطاق للممتلكات ومقتل مدنيين.

وقال أرتيوخ إن “القرار اتخذ بعد تحليل شامل للوضع العملياتي في المنطقة بناء على نتائج تقارير الجيش ورؤساء المناطق والمجتمعات الإقليمية”.

في نهاية يونيو، دعا الجيش الأوكراني سكان المناطق الحدودية في منطقة سومي إلى مغادرة منازلهم.

وقال قائد القوات المشتركة، سيرجي ناييف، في ذلك الوقت: “لا يزال اتجاه سومي هو الأخطر في منطقة العمليات الشمالية”.