روسيا: المفاوضات بشأن أوكرانيا أصبحت مستحيلة

وصف رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح، قسطنطين جافريلوف، المفاوضات بشأن الأزمة في أوكرانيا بأنها أصبحت مستحيلة الآن.



وقال جافريلوف - في تصريح لقناة "روسيا ــ 24" اليوم الاثنين، تعليقا على إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا - "إن المفاوضات الآن أصبحت ببساطة مستحيلة".



وأضاف رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح"إذا أراد الأمريكيون الحوار، فسوف يجبرون الأوكرانيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

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