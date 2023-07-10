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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطورات الهجوم المضاد.. أوكرانيا تحرر مرتفعات رئيسية حول باخموت

باخموت
باخموت

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، عن تحرير مرتفعات رئيسية حول مدينة باخموت، حيث تتقدم قواتها في شرق وجنوب البلاد.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار إن قوات كييف استعادت 10.2 كيلومتر مربع من الأراضي في الجنوب وأربعة كيلومترات مربعة في الشرق في الأسبوع الماضي خلال الهجوم المضاد ضد القوات الروسية.

وأوضحت ماليار عبر حسابها على "تيليجرام" أن القوات الأوكرانية سيطرت أيضًا على المرتفعات القيادية الرئيسية حول باخموت وفرضت سيطرة على مداخل ومخارج المدينة.

وقال الجيش الأوكراني إن قواته استعادت الآن 169 كيلومترًا مربعًا على الجبهة الجنوبية و24 كيلومترا مربعًا حول باخموت منذ بدء الهجوم المضاد أوائل الشهر الماضي.

من جانبه، ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا يومي الثلاثاء والأربعاء "كلنا نريد أن نفعل ذلك بشكل أسرع لأن كل يوم يعني خسائر جديدة للأوكرانيين. نحن نتقدم. ولسنا عالقين".

الجيش الأوكراني باخموت الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كييف قوات كييف مدينة باخموت

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