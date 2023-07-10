قرار طال انتظاره.. أوكرانيا تكشف عن "خطوة مهمة" لانضمامها لحلف الناتو

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، اليوم الإثنين، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وافق على قبول أوكرانيا في الحلف دون تنفيذ خطة عمل العضوية “ماب”.

وكتب كوليبا، في تغريدة على “تويتر”، "أرحب بهذا القرار الذي طال انتظاره، والذي يقصر طريقنا إلى الناتو. هذه أيضا أفضل لحظة لتوضيح مسألة دعوة أوكرانيا لتصبح عضوا".

في منتصف يونيو، ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلا عن مصادر أمريكية، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منفتح على إلغاء آلية خطة عمل العضوية (ماب) لكييف، والتي تعتبر واحدة من العقبات التي تحول دون انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

ومن المفترض أن يتم الإعلان عن إلغاء الخريطة في قمة فيلنيوس في يوليو.