الخارجية الروسية: نظام كييف يحاول إلحاق الضرر بمحطة زاباروجيا النووية

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، نظام كييف بالإرهابي، لافتة إلى أن هذا النظام يحاول الآن بشكل ممنهج إلحاق الضرر بمحطة زاباروجيا النووية.



وقالت زاخاروفا تعليقا على اعتراف نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، باستهداف نظام كييف جسر القرم العام الماضي، إن :"قمة الناتو كان يجب أن تولي اهتماما بالغا لهذه المسألة، وأنه في حال تضرر محطة زاباروجيا فإن الغالبية العظمى من أعضاء الحلف ستكون في منطقة التدمير المباشر، وذلك وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" /الأحد/.

وكانت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، أعلنت في وقت سابق، تبني سلطات كييف تفجير جسر القرم عام 2022 ، والذى أسفر عن اشتعال النار في 7 عربات قطار شحن كان يعبر الجسر الذي انهار جزئيا.

م م ف/ه م غ