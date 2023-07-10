نادي النصر يكشف تفاصيل جديدة باجتماع اتحاد الكرة فى دوري المحترفين

كشف أحمد الاحمر عضو مجلس إدارة نادي النصر ما جاء في الجلسة التي عقدها مسئولي اتحاد الكرة مع ممثلي أندية الجمعية العمومية اليوم الإثنين.

وقال احمد الاحمر أن المناقشة مع مسئولي اتحاد الكرة جاءت مفيدة للجميع ومحترمه و تم خلالها مناقشة دوري المحترفين ايجابياته وسلبياته واضراره وتاكيد رفض الاندية لتطبيقه بناء على وجهات النظر التي تم مناقشتها.

واضاف احمد الاحمر: تم تقديم الاندية لثلاث مقترحات من اجل عرضها على مجلس ادارة اتحاد الكرة لمناقشة كافة المقترحات واتخاذ القرار المناسب.

وتابع .. الموضوع سهل وبسيط والأندية ولا يوجد ما يعكر صفو العلاقة بين اتحاد الكرة والجمعية العمومية الموضع تعاون ومناقشه وعرض وجهات النظر بعد الاتفاق على ضرورة تأجيل دوري المحترفين ودراسة التطبيق على مراحل تضمن العدل والمساواة وتضمن الحفاظ على جميع الاندية ومنحهم فرص.

المنصورة يشكر اتحاد الكرة

وجه نادي المنصورة، المنافس بدوري الدرجة الثانية، الشكر إلى الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل انطلاق دوري المحترفين.

وكان أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إطلاق بطولة جديدة تحت مسمى دوري المحترفين، وستكون هي القسم الثاني (أ) خلف الدوري الممتاز.

ونشر المنصورة بيانا رسميا اليوم الإثنين قال فيه: "العميد محمد البسيوني رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة أشكر الاتحاد المصري لكرة القدم على الاستجابة وتأجيل دوري المحترفين".

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لم يعلن بشكل رسمي حتى الآن إصدار قرار بخصوص تأجيل دوري المحترفين.