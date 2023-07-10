بعد إمام عاشور.. 4 عوامل تفسد مخطط الأهلي لخطف فتوح الزمالك

نجح نادي الزمالك في إفساد مخطط النادي الأهلي في خطف ظهير أيسر القلعة البيضاء أحمد فتوح في فترة انتقالات اللاعبين بميركاتو الصيف.



وشهدت مشاركة أحمد فتوح نجم نادي الزمالك في المباريات الأخيرة بالدوري الممتاز وكأس مصر تألق اللاعب ومساهمته في تحقيق سلسلة من الانتصارات المحلية.

وتسعي إدارة نادي الزمالك لقطع الطريق على المنافس النادي الأهلي وحسم تجديد عقود أحمد فتوح في قادم الأيام خاصة بعد الأنباء التى ترددت بقوة بانتقال إمام عاشور نجم الفارس الأبيض السابق والمحترف بصفوف نادي ميتلاند الدانماركي الي صفوف القلعة الحمراء.

وعقدت إدارة نادي الزمالك جلسة مع أحمد فتوح وحصل على العديد من الامتيازات من اجل تجديد عقده.

وحسمت رغبة المدير الفني الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو في الابقاء والتمسك باللاعب أحمد فتوح ضمن صفوف الزمالك وضرورة التجديد للاعب باعتباره من الركائز الأساسية للفريق.

الزمالك يمنح أحمد فتوح 3 امتيازات

كشف الإعلامي أحمد هاني زادة مفاجأة من العيار الثقيل حول شروط أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك من أجل التجديد لعقده مع القلعة البيضاء.

قال الاعلامي أحمد هاني زادة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: فتوح عبر انستجرام اقترب من التجديد بعد الإتفاق علي منحه شارة القيادة وزيادة سنوية في العقد مع وضع بند الاحتراف .

مدرب الزمالك يتمسك بتجديد عقد أحمد فتوح

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض من إدارة الكرة بضرورة حسم ملف التجديد لأحمد فتوح ظهير أيسر الفريق.

وأكد المصدر أن المدير الفني شدد على مسؤولي الزمالك أن اللاعب يعد من العناصر الأساسية في خطة اللعب التي يطبقها مع الفريق ولا غنى عنه، وضرورة استمرار اللاعب لفترة أطول مع الفريق.

ويلتقي فريق الزمالك نظيره النادي الأهلي يوم الخميس القادم في قمة الدوري الممتاز.

وقبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، يتصدر المارد الأحمر، بقيادة السويسري مارسيل كولر، ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 75 نقطة، فيما يحل نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.