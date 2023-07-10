الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر، عن كواليس عقد اللاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “خاااص.. إمام عاشور وقع على عقود انتقاله إلى الأهلي مقابل ٤ مواسم.. الأهلي رفض فكرة الإعارة وتمسك بضم اللاعب نهائيا من ميتلاند مقابل ٣ ملايين و٥٠٠ ألف دولار وحصل على موافقة من جانب النادي الدنماركي”.

ويكثف الأهلي من مفاوضاته في الوقت الحالي مع مسؤولي ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور، حيث يفضل النادي الدنماركي رحيل اللاعب بشكل نهائي والاستفادة ماليا من بيعه.

ويحاول الأهلي التوصل لاتفاق مالي مرض، يمكنه من ضم اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، التي تكبدها فريق ميتلاند لضم إمام عاشور من الزمالك.

ورفض إمام عاشور العودة لميتلاند وخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، مفضلا العودة للدوري المصري مرة أخرى.