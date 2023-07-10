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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد الغندور يعترف بقصة حب قديمة مع فنانة .. وردّ صادم منها

خالد الغندور
خالد الغندور

أكد خالد الغندور، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه شخص مستفز، ولكن لا ينفسن على أحد، وأنه شخصية صريحة.

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وأضاف الغندور خلال حواره ببرنامج "من غير نفسنة"، الذي يقدمه الثلاثي بدرية طلبة وانتصار ونوليا عبر قناة هي، أنه يدفع ثمن الصراحة، وأنه لا يشتم أحد.

ولفت إلي أن فكرة التنافس بين الأهلي و الزمالك، واسعة، وهناك برامج وصفحات تتنافس من أجل الظهور وكسب الأموال.


وأشار إلي أن "الشتيمة بتجيب فلوس" وممكن حد يطلع يشتم حد ويحصّل أمول من السوشيال ميديا.

أعرب خالد الغندور عن سعادته باستضافته في برنامج يضم ثلاث نجوم بدرية طلبة وانتصار ونوليا، مؤكدًا أن بدرية طلبة كانت حلم حياته، و وهو ما جعل بدرية تدخل في حالة ضحك شديد على الهواء.

وتابع :" كان في قصة حب قديمة بيني وبين انتصار معروفة، وعلقت عليه الفنانة انتصار بقولها: "غلطة عمري إني مكملتش للآخر مع خالد".
 

وأوضح أن نوليا، كانت ستعمل معه في قناة الزمالك.

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