خالد الغندور يعلن كواليس انضمام إمام عاشور للأهلي

أعلن الإعلامي خالد الغندور عن اخر تطورات انضمام امام عاشور لي النادي الاهلي عبر حسابه الشخصي بموقعالتواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب خالد الغندور:"الصفقة ستنتهي مقابل ٣ مليون و ٥٠٠ الف دولار و الخلاف علي دفع ٢ مليون و جدولة المبلغ الباقي لحاجةالنادي لسيولة دولارية و الاتفاقات بين امير توفيق و يحيي علي وكيل اللاعب مع النادي الدنماركي".





وكان إمام عاشور قد رحل عن الزمالك في يناير الماضي وانتقل إلى صفوف ميتيلاند الدنماركي مقابل ٣ مليون دولار.

إمام عاشور إلى الأهلي

يذكر أن بعض التقارير قد أشارت إلى أن إمام عاشور لا يرغب في العودة إلى فريقه الدنماركي مجددا.