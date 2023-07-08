تغير غريب .. خالد الغندور يعلق على تأخر الزمالك بهدفين

علق الاعلامي خالد الغندور على تشكيل نادي الزمالك اليوم أمام فيوتشر في بطولة الدوري الممتاز .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" غياب لاعب واحد فقط فتوح و اللعب ب٢ راس حربة كان تغيير غريب في طريقة اللعب "

سجل فيوتشر الهدف الثاني أمام الزمالك، في المباراة المقامة حاليا على ستاد السلام، ضمن الجولة الـ33 من الدوري المصري.

وأحرز أحمد عاطف الهدف الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء بعد توغل أكثر من رائع في الدقيقة 25.

وجاء هدف فيوتشر؛ بعد تسديدة قوية من ناصر ماهر، لتسقط من يد صبحي، وتسكن شباكه على الفور، وذلك في الدقيقة 4 من المباراة.