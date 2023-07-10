عضو التحالف الوطنى: "الأهلى التنموي" أنفق 14 مليار جنيه لخدمة 35 مليون مواطن

قال طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الرئيس السيسي أعلن عام 2022 عاما للمجتمع المدني.

وأضاف طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس السيسي قدم دعم كبير لمنظمات المجتمع المدني"، لافتا: هناك 36 ألف جمعية ومؤسسة أهلية وفقت أوضاعها".

وأوضح طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: "لدينا قاعدة بيانات كاملة عن خريطة الأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية"، مضيفا: "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يستهدف 35 مليون مصري".

وأشار طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: " التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انفق 14 مليار جنيه لخدمة 35 مليون مواطن مصري".

