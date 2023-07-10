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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

المصارع أندر تيكر يوجه سمكة قرش لحماية زوجته منها | ما القصة؟

المصارع الشهير اندر
المصارع الشهير اندر تيكر

  أثبت المصارع الشهير اندر تيكر أنه لا يزال مخيفًا كما كان دائمًا عندما تدخل لحماية زوجته من سمكة قرش ضخمة. 

وبحسب صحيفة ديلي ستار"، حقق أسطورة المصارعة البالغ من العمر 58 عامًا ، واسمه الحقيقي مارك كالاواي ، أقصى استفادة من تقاعده منذ ترك الحلبة في عام 2020 من خلال قضاء وقت ممتع مع زوجته ميشيل ماكول - وهي نفسها نجمة WWE السابقة.

وكان  الزوجان ، اللذان احتفلا بعيد ميلادهما الثالث عشر الأسبوع الماضي ، يستمتعان حاليًا بإجازة رومانسية على الشاطئ - لكن الأمور تحولت إلى مخيف عندما قررت ميشيل الغطس في المياه الزرقاء الكريستالية بنفسها.

المصارع اندر تيكر يوجه سمكة قرش لحماية زوجته منها 


لكنها سرعان ما أدركت أنها كانت تطاردها سمكة قرش ، وكان الحيوان على بعد أمتار قليلة منها، سرعان ما استدعت زوجها الشرس المعروف للمساعدة. 

انتقلت إلى نستجرام لمشاركة سلسلة من مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالمكالمة القريبة ، وكتبت على المنشور: "كنت ببساطة أستمتع بقراءة كتاب على الشاطئ عندما كانت هذه" النباتات "تشبه إلى حد كبير سمكة قرش ... لذا أرسلت رسالة  لزوجي .. لحمايتي ".

ويوضح المقطع الأول ،  زوجة اندر تيكر  التي ترتدي البكيني تقف خلف زوجها ، الذي يقف بشجاعة بينها وبين القرش.

المصارع الشهير اندر تيكر أندر تيكر الحنوتي سمكة قرش قرش

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