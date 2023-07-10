طلعت عبدالقوي: النائب محمد أبو العينين لعب دورا كبيرا في التحالف الوطني

قال طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب لعب دورا كبيرا في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأضاف طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب لعب دورا كبيرا أيضا في خروج قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي".

وأشار طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: "النائب محمد أبو العينين كان له جهود على أعلى مستوى، وكلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كانت تاريخية".