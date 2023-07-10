طلعت عبدالقوي: تجربة تحالف العمل الأهلي التنموي غير مسبوقة وتستحق جائزة نوبل

أكد طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن تجربة تحالف العمل الأهلي التنموي غير مسبوقة وفريدة تستحق جائزة نوبل.

وأضاف طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سيدعم المواطن المصري".



وأشار: " التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سيساعد الشباب المقبل على الزواج، كما أن التحالف سوف يوفر مشروعات لكل المواطنين المندرجين في قائمة بيانات المواطن، لكي يكون هناك دخل ثابت لهم.

وتابع: نستهدف أن يكون إنفاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي العام المقبل 20 مليار جنيه، بجانب التوسع في قاعدة البيانات لتحتوي على 45 مليون يستفيدون من خدمات التحالف.