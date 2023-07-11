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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

كنا على قدر المسؤولية.. أول تعليق من "الشناوي" على تتويج الأهلي بالدوري

صدى البلد

علق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، على تتويج فريقه بلقب الدوري الـ43 في تاريخه؛ بعد تعثر منافسه، بيراميدز، أمام سيراميكا كليوباترا، بنتيجة 1-2 خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب عثمان أحمد عثمان.

ونشر محمد الشناوي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: «مبروك لجمهور النادي الأهلي ومجلس إدارته وجهازه الفني الفوز ببطولة الدوري، لعيبة رجالة، وكانوا قدر المسؤولية».

وحقق نادي الأهلي لكرة القدم، مساء الإثنين، لقب الدوري المصري للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه، دون الحاجة للفوز في مباراته القادمة أمام الزمالك.

وجاء حسم اللقب بعد هزيمة بيراميدز بنتيجة 1-2 أمام سيراميكا كليوباترا، ليتوقف رصيد بيراميدز عند 67 نقطة، ما جعل الأهلي يتوج باللقب رسميا. 

ويعتبر الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجا بلقب الدوري المصري.

وأحرز فريق النادي الأهلي لكرة القدم، لقب الدوري، بفضل الأداء المميز للاعبه السابق صلاح محسن الذي سجل هدفين في شباك بيراميدز، بالدقيقتين 44 و83 على الترتيب.

وبعد هذا الفوز، لن يتمكن بيراميدز من الوصول إلى أكثر من 73 نقطة، فيما يملك الأهلي، الذي لعب خمس مباريات أقل، 75 نقطة، ما جعله يتوج بلقب الدوري.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في 2019-2020، قبل أن ينجح الزمالك في الفوز بلقبين متتاليين عن موسم 2020-2021 و2021-2022 على الترتيب.

يشار إلى أن الأهلي يتفوق على ملاحقه الزمالك، بفارق 29 لقبًا في تاريخ مشاركاتهما بالدوري المصري.

ومن المنتظر أن يحتفل الأهلي بلقبه الـ43 أمام الزمالك، عندما يلتقي الطرفان الخميس المقبل في قمة تجمعهما على ملعب استاد القاهرة.

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