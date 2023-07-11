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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حل إشكاليات.. برلمان عن تعديلات قانون الاستثمار: نقلة نوعية

صدى البلد

كشف محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل تعديلات قانون الاستثمار.

 

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وقال محمد إسماعيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :"   الحكومة تحركت وقدمت تعديلات على قانون الاستثمار لتهيئة البيئة التشريعية كي تكون جاذبة للاستثمار ".

 

وأضاف محمد إسماعيل:"  الاسثمار وتوطين الصناعة هما وجهان لعملة واحدة،  ولا يصح الحديث عن توطين صناعة دون جذب المزيد من الاستثمارات من الخارج".

 

وتابع محمد إسماعيل:" تعديلات قانون الاستثمار تشكل نقلة نوعية في تاريخ الاستثمار في مصر  وهذه التعديلات تستهدف حل بعض الإشكاليات التي تواجه المستثمرين".

 

وأكمل محمد إسماعيل :"  احد الإشكاليات التي حلتها التعديلات هو الحصول على موافقات والتراخيص من جهة واحدة ".

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