حل إشكاليات.. برلمان عن تعديلات قانون الاستثمار: نقلة نوعية

كشف محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل تعديلات قانون الاستثمار.

وقال محمد إسماعيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" الحكومة تحركت وقدمت تعديلات على قانون الاستثمار لتهيئة البيئة التشريعية كي تكون جاذبة للاستثمار ".

وأضاف محمد إسماعيل:" الاسثمار وتوطين الصناعة هما وجهان لعملة واحدة، ولا يصح الحديث عن توطين صناعة دون جذب المزيد من الاستثمارات من الخارج".

وتابع محمد إسماعيل:" تعديلات قانون الاستثمار تشكل نقلة نوعية في تاريخ الاستثمار في مصر وهذه التعديلات تستهدف حل بعض الإشكاليات التي تواجه المستثمرين".

وأكمل محمد إسماعيل :" احد الإشكاليات التي حلتها التعديلات هو الحصول على موافقات والتراخيص من جهة واحدة ".