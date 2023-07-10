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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ أقتصاد يحدد أيهما أفضل الاستثمار في الذهب أم العقارات|فيديو

الأستثمار في الذهب
الأستثمار في الذهب والعقارات حسب الأحتياجات

قالت الدكتورة سهر الدماطي أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية ونائب رئيس بنك مصر سابقا، إن المواطن المصري لديه أكثر من طريقة للإستثمار، وذلك يرجع إلى أحتياجاته، فهناك أحتياجات قصيرة الأجل وأيضا طويلة، ويمكن أن يكون لديك خطط وأحتياجات كخطط للذهاب إلى عمرة أو حج أو دفع أقساط معينة.

 

وأشارت الدماطي خلال لقائها ببرنامج “بيزنيس” تقديم الإعلامية “شيماء موسي”المذاع على فضائي"صدي البلد ٢"، إلى أن الإستثمار له أوجه فهناك أستثمار يتم عن طريق “عمل الشهادات” فالشهادة يرجع عائدها إلى ١٩% وهو عائد شهري، وأيضا يمكن الأسثمار عن طريق “أذون الخزانة” فهي تتيح عائد ١٩،٢٥% وإذا تم شراء أذون خزانة يتم أستلام الفائدة في نفس الوقت، وأيضا الإستثمار قصير الأجل مثل صناديق الإستثمار ويطرحه بنوك عده مثل البنك الأهلى ومصر وشركات كبري مثل هيرماس، فهناك أستثمار طويل الأجل وأيضا قصيرة ويختلف حسب العائد.

لا ينحصر الأسثثمار على السكن فقط بل أيضا أستثمار تجاري وإداري

وأضافت أستاذ الاقتصاد ورئيس بنك مصر سابقا، أن "لإستثمار العقاري" يجلب فوائد مادية كبيرة فالأستثمار العقاري لا ينحصر في العقارت السكنية فقط ولكن أيضا عقار سكني وتجاري وإداري، فيمكن للمواطن للمستثمر أن يقتني محل ويتم تأجيرة  ك “ كافية” أو أى نشاط أخر تجاري أو إداري.

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