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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد: جميع المبادرات الرئاسية ومنها حياة كريمة تهدف لتحسين معيشة المواطن.. فيديو

حياة كريمة
حياة كريمة

قال الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، إن الهدف من مبادرة  حياة كريمة  هو التخفيف عن كاهل المواطنين في المجتمعات التي تعاني من نقص في الخدمات.

 

وأضاف الدكتور ماجد عبد العظيم ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح " والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز "، أن مبادرة حياة كريمة تعد من أبرز المبادرات الرئاسية لأن الهدف منها توحيد جهود كثيرة مع المجتمع المدني، والمجتمع الخاص، للارتقاء بالمستوى الاجتماعي ، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى.

 

وتابع " عبد العظيم " ، أنه كان هناك فجوة بين مستوى المعيشة في الحضر والريف والقرى ، وبالتالي تسهم  حياة كريمة  بتحسين كافك الخدمات بالقرى على مدى ٣ مراحل.

 

ولفت ، إلى أن محصلة مشروعات حياة كريمة تشير لتحسن كبير في القرى والنجوع بشهادة سكان هذه المناطق.

 

وأكد ، أن جميع المبادرات الرئاسية تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطن، وتحديد أولوية القرى في المشروعات.

 

حياة كريمة الدكتور ماجد عبد العظيم توك شو تحسين مستوى معيشة المواطن هذا الصباح

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