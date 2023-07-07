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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

برلماني: حياة كريمة نفذت مشروعات كثيرة بقرى الصعيد

محمود القط
محمود القط

أكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مبادرة حياة كريمة تعتبر مشروعة الدولة، وهي تسببت في تقديم خدمات كثيرة لـ شريحة كانت تعاني من عدم الاهتمام.

 

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وقال محمود القط، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، إن حياة كريمة تعتبر من أهدافة التنمية المستدامة، و تقديم الأفضل لـ كل مواطن.

ولفت إلي أن محافظات الصعيد، نالت اهتمام كبير من القيادة السياسية، وتم تنفيذ مشروعات كثيرة ضمن مبادرة حياة كريمة بقي الصعيد.

وأشار إلي أن قري الصعيد أصبح بها صرف صحي، و مراكز شباب، و طرق مؤهلة، وأن تنفيذ تلك المشروعات وفر فرص عمل لـ المواطنين من أهالي القري التي يتم فيها المشروع.

وأوضح أن كل مواطن يعيش حياة كريمة، بعد أن كان يعاني من مشكلات كثيرة.

 

مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب محمود القط حياة كريمة صباح البلد

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