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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أهالي ساحل سليم يشيدون بمشروعات «حياة كريمة»: وصلنا لمستوى أوروبا وحلمنا اتحقق|فيديو

حياة كريمة
حياة كريمة

سلّطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على تنفيذ "مبادرة حياة كريمة"، المشروعات التنموية بقرى ساحل سليم بمحافظة أسيوط، من خلال تقرير استعرض آراء أهالي القرية حول تلك المشروعات.

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وقال أحد أهالي القرية عبر قناة "إكسترا نيوز": "بشكر الرئيس السيسي على مبادرة حياة كريمة على المشروعات كلها بالقرية من تبطين ترع، إنشاء مستشفى، وتوصيل مرافق صرف صحي، المبادرة خدمتنا فعلاً وكانت حلم شفنا اتحقق على أرض الواقع، شايفين في وعود بتتقال وتتنفذ ولمسناها بإيدينا".


وتابع: "في جهود شغالة على أرض الواقع وفي تكاتف من كل اللي شغالين في الدولة، في تنفيذ كل مشروعات المبادرة وبشكر كل القائمين على مبادرة حياة كريمة، لأنه أخيرًا حد بص على أهالي الصعيد بعدما كان مهمش".


وأشاد أحد أهالي قرى ساحل سليم بمحافظة أسيوط بمبادرة "حياة كريمة"، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "الريس نهض بالقرى وطورها ورفع مستواها من تعليم وصحة وطرق وكباري وحاجات أساسية في البلد، اللي عمله الريس لينا لفتة طيبة محصلتش من 150 سنة فاتت، ربنا يقوي الريس دايما يارب".


فيما أضاف أحد الأهالي مثمنًا الجهد المبذول بمشروعات "حياة كريمة" داخل القرى، مُرددًا: "المشروعات مفيدة للناس خصوصًا المدارس والمستشفيات والصعيد كان محرومًا من كل الحاجات دي اللي مستواها يوصل لمستوى أوروبا".
 

حياة كريمة مبادرة حياة كريمة المشروعات التنموية أسيوط الرئيس السيسي السيسي

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