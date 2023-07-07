ضياء رشوان : مبادرة حياة كريمة تنفذ 2700 مشروع في محافظة أسيوط

قال ضياء رشوان، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع أمس الخميس مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، موضحا أن هذا الاجتماع تم متابعة فيه عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في محافظة أسيوط أحد محافظات الصعيد.

وأضاف "رشوان"، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc"، أن رئيس الوزراء خلال الاجتماع أكد الحرص على متابعة موقف التنفيذ في مختلف المحافظات في كافة المحافظات، من أجل العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن محافظ أسيوط استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في أسيوط، وأوضح أن هناك 2700 مشروع يتم تنفيذها حاليا ضمن المبادرة في المحافظة، وتتم في مختلف القطاعات.

وتابع، أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف 149 قرية، لتشمل 7 مراكز من محافظة أسيوط، كما أضاف المحافظ أنه جاري تنفيذ 11 محطة لمعالجة الصرف الصحي، وأنه من المقرر الانتهاء من تلك المحطات أن تصل نسبة التغطية للخدمة لـ 84% من سكان المحافظة، وهو ما يساعد في تحسين جودة الحياة.

واستكمل، أن اللواء عصام سعد تطرق أيضا للحديث عن موقف تنفيذ عدد من المحاور المرورية الحيوية بالمحافظة، والتي ستحقق سيولة الانتقال وحركة البشر والبضائع، ومن ضمن ذلك مشروع إنشاء محور منفلوط العلوي الذي يربط بين طريق الصحراوي الشرقي والغربي بالطريق الزراعي، بإجمالي طول 41 كيلومتر.

