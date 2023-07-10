عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيفية الحصول على قرض التمويل العقاري من البنك الأهلي

البنك الاهلى المصري
البنك الاهلى المصري

يعتبر مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى من أكثر الموضوعات بحثا عبر محركات البحث المختلفة، كما أن معظم البنوك العاملة في مصر تتنافس فيما بينها في توفير شروط وتسهيلات تلائم شريحة كبيرة من العملاء.

و يتيح عدد كبير من البنوك العاملة في السوق المصرية إمكانية الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري لمحدودي و متوسطي الدخل  و الحصول على شقة سكنية بنظام تقسيط يتناسب مع قيمة دخل صاحب الطلب.

 

 التمويل العقاري في البنك الأهلي المصري 

 

يقدم البنك الأهلي المصري مبادرة التمويل العقاري لعملائه بعدد من الشروط نسردها خلال السطور التالية، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك..

الدخل الشهرى: يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 6 ألاف جم للفرد، و8 ألاف جم للأسرة.

السن: أن لا يقل سن المقترض عن 21 سنة في تاريخ المنح، ولا يتعدى سن 65 سنة لكافة الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما أقرب، وبحد اقصى 75 عام في نهاية التمويل لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش.

الجنسية: المصريين المقيمين فقط.

مدة العمل: 6 أشهر للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي، 12 شهر لأصحاب الاعمال والمهن الحرة.

مدة القرض: الحد الأدنى 5 سنوات والأقصى 30 سنة.

قيمة الوحدة: يحدد من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفقا للإعلان المصدر.

الدفعة المقدمة: %10 كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

قيمة التمويل:  حتى %90 من إجمالى قيمة الوحدة.

وديعة الصيانة:  %10 كحد اقصى من سعر الوحدة (على أن يشمل التمويل الممنوح للعميل قيمة وديعة الصيانة).

نسبة عبء الدين: أن لا يتجاوز القسط المستقطع للتمويل العقارى 40% من صافى دخل العميل بعد استبعاد كافة الاستقطاعات السيادية، بواقع 50% لكافة التزامات العميل.

سعر الفائدة: %3 متناقص.

مصاريف التمويل العقاري من البنك الأهلي

-مصاريف إدارية: %0.5 من مبلغ التمويل على أن يتم تقسيطها على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.

مميزات التمويل العقاري من البنك الأهلي

-مصاريف فتح الحساب مجاناً.

-مصاريف الاستعلام الائتماني مجاناً.

-وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

-عمولة السداد معجل: لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل و يتم رد فرق الدعم بناء علي التعليمات الواردة بهذا الشأن.

-عمولة التأخير: % 2 على الأقساط مستحقة الدفع


 

التمويل العقاري البنك الاهلي البنك المركزي متوسطي الدخل جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

صدمة لعشاق برشلونة| وفاة لويس سواريز أسطورة البلوجرانا .. تفاصيل

بفرمان كولر.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن ديانج

غلق صفحة رئاسة نادي الزمالك| المحكمة تعزل مرتضى منصور نهائيا.. و"الرياضة" تجهز البديل

رسميا.. الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

استقرار سعر الريال السعودى اليوم في البنوك

بسبب مرتضى منصور.. ميدو يعلق علي هجوم البعض علي أوسوريو

إعلاء مصلحة الوطن.. وزير الإنتاج الحربي يوجه بتطبيق مبدأ الحوكمة بجميع القطاعات

هل هناك دعاء للسنة الهجرية .. مجمع البحوث الإسلامية يحسم الجدل

الحديد بـ34 ألف جنيه فقط.. مفاجأة قوية في أسعار مواد البناء الآن

زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر يضرب دولة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. تناول الفاكهة بهذه الطريقة يساعد على إنقاص الوزن

اعملها فورا... 6 فحوصات للتأكد من صحة القلب

طريقة عمل دجاج سويت اند ساور| بمذاق لا يقاوم

برشاقة لافتة| سارة سلامة تثير الجدل في الجيم

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ