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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عقود من الصراع.. الزرافات تعود إلى أنجولا

الزرافات
الزرافات

بعد رحلة ملحمية استغرقت 36 ساعة، وصلت أول زرافة أصلية تمت إعادتها إلى حديقة وطنية في أنجولا من ناميبيا هذا الأسبوع، فيما يأمل الكثيرون أن تكون الأولى من عمليات النقل المتعددة لإعادة الحيوانات، خاصة الزرافات، إلى وطنهم التاريخي الأصلي، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الجارديان"، اليوم الثلاثاء.

وقطعت الزرافات، سبعة ذكور وسبع إناث، أكثر من 1300 كيلومتر من مزرعة ألعاب خاصة بالقرب من أوتجيوارونجو في منطقة أوتجوزوندجوبا بوسط ناميبيا إلى حديقة إيونا الوطنية في الركن الجنوبي الغربي من أنجولا.

الوافدون الجدد هم أول الزرافة الأنجولية التي يتم إعادتها إلى المتنزهات الوطنية في البلاد في محاولة لاستعادة الحياة البرية في أنجولا، التي دمرت خلال عقود من الصراع. 

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ويُعتقد أن الزرافات قد انقرضت منذ التسعينيات.

من جهته، قال بيدرو مونتيروسو، مدير حديقة إيونا الوطنية: "إنه لأمر رائع أن تعود الأنواع إلى حيث ينبغي أن تكون، إنها رسالة أمل في الحفاظ على البيئة في هذا البلد."

تم العثور على الزرافات الصغيرة، التي يصل ارتفاع كل منها إلى 3.5 متر، في ناميبيا في 3 يوليو الجاري. 

وقالت ستيفاني فينيسي، المديرة التنفيذية والمؤسس المشارك لـ GCF، إن حجمها كان مهمًا "الحيوانات الكبيرة جدًا تكون مخاطرة كبيرة أثناء التنقل. في هذه الحالة، الحجم مهم".

قبل تحميلها على الشاحنة، تم تركيب علامات أذن عبر الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي تعمل بالطاقة الشمسية على بعض الحيوانات لمراقبة ما بعد النقل.

ووصلت الحيوانات إلى إيونا يوم الأربعاء الماضي. 

وأضافت فينيسي: "تعتبر عمليات نقل الزرافة عمليات معقدة للغاية وخطيرة". 

وأوضحت أن دراسة الجدوى لهذا المشروع بدأت منذ أكثر من عامين.

المعلومات حول ما حدث للزرافات في أنجولا محدودة، لكن يُعتقد أن الزرافات الأنجولية قد اختفت من مدينة إيونا في الأربعينيات من القرن الماضي، والسبب غير معروف، وفق تقرير “الجارديان”.

وانخفض عدد السكان في جميع أنحاء أنجولا بشكل كبير في السبعينيات، مع عدم ترك الزرافات الأنجولية في البلاد بحلول التسعينيات، على الأرجح بسبب الحرب الأهلية، حتى بدأ ملاك الأراضي الخاصون في إعادتهم إلى مزارعهم ومحمياتهم.

لكن لم يكن هناك أي شيء في المتنزهات الوطنية في البلاد حتى الآن. 

والوافدون الجدد هم أول من ينتقل الأنواع إلى إيونا منذ أن تولت أفريكان باركس إدارتها في عام 2019.

أنجولا الزرافات زرافة ناميبيا الجارديان

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