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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صعود وهبوط.. الذهب يقلص خسائره والدولار يسقط فجأة | تفاصيل

الذهب يقلص خسائره
الذهب يقلص خسائره والدولار يسقط فجأة | تفاصيل

خرجت العديد من التصريحات الهامة من أعضاء الفيدرالي اليوم قبل يومين من صدور بيانات التضخم التي سيترقبها الأسواق باهتمام لتحديد توجهات الفيدرالي في قراره المرتقب وفيما تبقى من 2023.

قالت عضو الفيدرالي، ماري دالي، إن الفيدرالي يقيّم سياسته حسب البيانات ولا غير، مشيرة إلى أن مخاطر الركود وما إلى ذلك خفتت بشكل كبير في الوقت الحالي.

وأكدت دالي أن مع بقاء سوق العمل قويًا وبقاء التضخم مرتفعًا، فإن مخاطر عدم القيام بالعمل الكافي أصبح أكبر من مخاطر القيام بعمل أكبر من اللازم.

وأوضحت دالي أنه يرى أن على الفيدرالي رفع الفائدة لكن بتسارع أقل. مضيفًا أنه من المبكر جدًا إعلان الفيدرالي أنه نجح في ضبط توازن العرض والطلب في السوق.

وعند سؤالها عن عدد رفعات الفائدة فيما تبقى من 2023، قالت دالي أن العام قد ينتهي والفيدرالي رفع ما يزيد أو يقل من رفعتين، وأن كل شيء يعتمد على البيانات.

وأشارت دالي أن الشيء الذي يجب أن تعلمه الأسواق وتم تعلمه هو قدرة الفيدرالي على رفع الفائدة حتى في حال قام برفع ميزانيته.

على الناحية الأخرى قالت عضو الفيدرالي الأمريكي، ميستر، إنها لا يظن أن أسعار الفائدة وصلت لنطاق متشدد للغاية بعد. لكنها أوضحت أن أسعار الفائدة المرتفعة لن تبقى كثيرًا.

وتوقعت ميستر أن تضخم أسعار العقارات سيهدأ في الفترة المقبرة. وعن رفع الفائدة قالت ميستر إنها كانت مرشحًا لرفع الفائدة في شهر يونيو.

وعلقت دالي على أزمة البنوك وتأثير القيود النقدية قائلة إنها كان أضعف من رفع الفائدة بـ 25-50 نقطة أساس ولا توازيهم. وقالت دالي إنهم في المرحلة الأخيرة من سياستهم النقدية ورفع أسعار الفائدة.

وقالت عضو الفيدرالي، ميستر، إنه بعد لم يتخذ قراره للفائدة في شهر يوليو وأنه سيعتمد على البيانات لتحديد موقفه.

وهبط مؤشر الدولار الأمريكي 0.21% إلى 101.735 مقابل سلة من العملات الأجنبية، فيما قلص الذهب من خسائره لتتداول العقود الفورية عند 1924.66 دولارًا للأوقية رجوعًا لنقطة الصفر مع تصفية الخسائر، فيما تخلصت العقود الآجلة للذهب من بعض الخسائر وتتداول الآن عند 1930.15 دولارًا هبوطًا بـ 0.12% بدلًا من 0.6% في وقت سابق من الجلسة.

وتسيطر التداولات الجانبية على مؤشر إس آند بي 500 الذي يسجل الآن 4397.16 دولارًا، فيما يرتفع داو جونز بـ 0.42% ويهبط ناسداك بـ 0.29%.

الفيدرالى التضخم العقارات رفع الفائدة العقود الآجلة للذهب

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