عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقارب روسي - خليجي.. موسكو تعلن دعمها للتطبيع العربي الإيراني

صدى البلد

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي ستوسع تعاونهما معا في مجالات التجارة الاقتصادية والدفاع والأمن والطاقة والسياسة. 

يأتي ذلك في الوقت الذي يجتمع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، لبحث انضمام السويد للحلف في ليتوانيا، وهو ما تعارضه موسكو بشدة.

واستضاف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظراءه الخليجيين في موسكو في الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث رحب بالتقارب الأخير بينهم وبين إيران، بحسب تقرير نشرته شبكة “المونيتور” الأمريكية.

وقال لافروف: “نرحب بالخطوات التي تم اتخاذها لتطبيع العلاقات العربية الإيرانية". 

وأضاف: "السعودية كما تعلمون جددت علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ وقت ليس ببعيد. بشكل عام، هذا يخلق أجواء أكثر إيجابية في هذه المنطقة". 

وأوضح لافروف: "إننا نشارك شركاءنا في موقفهم في البحث عن حل وسط، وكذلك استعدادهم لمراعاة مصالح بعضهم البعض وجميع الأطراف المعنية".

من جهته، أكد جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن الروابط بين دول المجلس وروسيا قوية وتخدم مصالح الجانبين. 

واتفق مع تقييم لافروف بشأن التواصل مع إيران، حتى في الوقت الذي دخلت فيه السعودية والكويت مؤخرًا خلافًا حول حقل غاز.

وقال: "إننا نعتبر إيران جارا شقيقا تربطنا معه علاقات تاريخية طويلة الأمد تربطنا بدين مشترك هو الإسلام، وفي السنوات الأخيرة مدنا يد السلام والتسامح والحوار والتفاهم إلى إخواننا الإيرانيين".

وأشار لافروف إلى أن روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي ستوسع تعاونهما معا في مجالات التجارة الاقتصادية والدفاع والأمن والطاقة والسياسة.

ولفت إلى أنه "عقب الاجتماع، تم اعتماد بيان مشترك وخطة عمل مشتركة لروسيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2023-2028، وستكون هذه الوثائق في متناول الجمهور".

كما تطرق لافروف إلى عدم تفاؤل روسيا تجاه تجديد اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود في اجتماع موسكو، وتطرق إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة في يوليو من العام الماضي للحفاظ على الممر البحري الآمن للحبوب.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية اتفاق حماية طريق التصدير في البحر الأسود يوم الاثنين المقبل.

موسكو خليجي روسي لافروف مجلس التعاون الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقابة المهندسين تتحرك لإنقاذ إيمان البحر درويش بعد صورته الموجعة |تفاصيل مهمة

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

بفرمان من كولر.. شوبير يعلن أول العائدين للنادي الأهلي

فرمان حاسم من كولر.. لاعب جديد يرحل عن الأهلي

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

المالية: 39 شركة عالمية من رواد التجارة الإلكترونية سجلت في ضريبة القيمة المضافة

تعليق ساخر من نجم القلعة الحمراء عقب تتويج الأهلي بالدوري

ترشيحاتنا

سقوط مروجي الأسلحة عبر "فيس بوك" في قبضة مباحث القاهرة

تقارب روسي - خليجي.. موسكو تعلن دعمها للتطبيع العربي الإيراني

الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل وفرض عقوبات عليها

القبض على شخص لإتجاره في النقد الأجنبي بالقاهرة

كنا جوزناهم أحسن.. انهيار أولياء أمور طالبات الثانوية العامة بعد امتحان الديناميكا |شاهد

تتعلق بـأوكرانيا.. ستولتنبرج يكشف عن رسائل قمة الناتو اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

متفرحيش أوي.. متى يكون فقدان الوزن خطرا ؟

تناول أجنحة الدجاج وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

طريقة عمل البان كيك بأكثر من وصفة

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ