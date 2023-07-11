اعترف به.. 10 معلومات صادمة عن مرض عمرو مصطفى

اعترف الفنان عمرو مصطفى ، خلال إستضافته في الموسم السادس ببرنامج حبر سري، على شاشة قناة القاهرة والناس، بأنه مصاب بأضطراب فرط الحركة، ويعتبر فرط النشاط أو الحركة (ADHD) لدى البالغين هو اضطراب مرتبط بالصحة العقلية، ويتضمن مجموعة من المشكلات المستمرة، مثل : صعوبة الانتباه، وفرط الحركة، والسلوك الاندفاعي.

معلومات لا تعرفها عن اضطراب فرط الحركة

وقد يُؤدِّي اضطراب فرط الحركة لدى البالغين إلى علاقات غير مستقرةٍ، وضعف الإنتاجيه في العمل، وتراجع الثقة بالنفس، وغيرها من المشكلات.

وعلى الرغم من أنه يُسمَّى اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط لدى البالغين، فإن الأعراض تبدأ في مرحلة الطفولة المبكِّرة، وتستمرُّ حتى سن البلوغ. غير أنه في بعض الحالات، لا يتمُّ التعرُّف على اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط لدى البالغين أو تشخيصه حتى يصل الشخص إلى مرحلة البلوغ.

ويمكن علاج اضطراب فرط الحركة لدى البالغين بالأدوية واستشارات الصحة العقلية (العلاج النفسي) وعلاج أي أمراض صحة عقلية تُصاحب هذا الاضطراب.

وتظهر أعراض أقل عند بعض المصابين بـ اضطراب فرط الحركة (ADHD) كلما تقدَّموا في العمر، ولكن تستمرُّ الأعراض الأساسية عند بعض البالغين لدرجة تعوق القيام بالأداء اليومي.

معلومات لا تعرفها عن اضطراب فرط الحركة

وقد تشمل أعراض اضطراب فرط الحركة (ADHD) عند البالغين، صعوبة في الانتباه، والاندفاع، وتتراوح الأعراض ما بين البسيطة إلى الحادَّة، وتشمل ما يلي:

_ الميل للتصرُّف باندفاع

_ عدم التنظيم ومشكلات في ترتيب الأولويات

_ ضعف مهارات إدارة الوقت

_ مشكلات التركيز على مهمة محدَّدة

_ صعوبة القيام بمهام متعدِّدة

_ النشاط المفرط.

_ ضعف القدرة على ضبط النفس

_ تقلُّبات مزاجية متكرِّرة

_ صعوبة استمرار وإكمال المهام

_ المزاج العصبي

وبينما لا يزال السبب الحقيقي لاضطراب نقص الانتباه مع فرط الحركة غير واضح، فما زالت جهود الأبحاث مستمرة به. ومن ضمن العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، ما يلي:

_ الجينات الوراثية:

أوضحت الدراسات أن العوامل الوراثية تلعب دورًا.

_ البيئة:

هناك عوامل بيئية معينة أيضًا يمكنها أن تزيد من خطورة الإصابة بهذا المرض .

_ وجود مشكلات أثناء النمو :

ويمكن لوجود مشكلات في الجهاز العصبي المركزي في أوقات أساسية من النمو أن يلعب دورًا في ذلك.