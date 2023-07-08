لماذا تنبعث رائحة كريهة من الفم؟.. حسام موافي يوضح: هذه الأمراض هي السبب

أحيانا نشعر بأن رائحة الفم لدينا كريهة، وذلك على الرغم من الاهتمام بغسل أسنانا باستمرار، ولكننا على الرغم من ذلك لا نعرف السبب وراء حدوث هذا الأمر.

أسباب ظهور رائحة الفم الكريهة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن ظهور رائحة كريهة في الفم، يشير إلى الإصابة ببعض الأمراض.

وتابع حسام موافي خلال حديث في برنامجه "رب زدني علمًا"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، إنه يمكن ملاحظة انبعاث رائحة تشبه طلاء الأظافر أو الأسيتون من الفم.

وأضاف حسام موافي، إلى أن رائحة الأسيتون في الفم تعتبر علامة تحذيرية على الإصابة بداء السكري من النوع الأول أو الثاني.

أسباب ظهور رائحة الفم الكريهة

وأوضح حسام موافي، أن رائحة الأسيتون في الفم قد تكون أيضا دليلًا على الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية، ويرجع سببها إلى ارتفاع معدل الحرق في الجسم.

وأشار حسام موافي، إلى يمكن إنبعاث رائحة الأسيتون من الفم عند إتباع حمية غذائية قاسية، ويرجع ذلك لعدم إنتاج الجسم الجلوكوز الكافي للحصول على الطاقة، فيضطر إلى حرق الدهون المتراكمة به.